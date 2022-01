Brandweer Philadelphia: “Dodelijke brand in overvolle flat begon bij kerstboom”

Hond ligt 20 minuten begraven onder sneeuw, tot deze tieners hem redden

Twee Amerikaanse tieners hebben eind december een heldendaad verricht in de Rocky Mountains (VS). De vrienden Bobby White en Josh Trujillo gaan na een lawine naarstig op zoek naar een hond. Die zou ergens in een gebied van 300 op 50 meter onder de sneeuw liggen. “Een speld in een hooiberg”, noemt Bobby het. Net wanneer ze de handdoek in de ring willen gooien, ziet Josh een hondenneus uit de sneeuw steken. Een GoPro legt hun reddingsactie vast.

9:38