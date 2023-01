Brandweer Memphis ontslaat medici en chauffeur na dodelijke arrestatie Tyre Nichols

In een verklaring schrijft het brandweerkorps dat de hulpverleners werden ingeschakeld na een telefoontje van de politie om "een persoon waar pepperspray tegen was gebruikt". Dat was de zwarte Nichols, de arrestant die enkele dagen na zijn arrestatie overleed . De twee medici en de chauffeur arriveerden binnen enkele minuten "maar slaagden er niet in de toestand van de patiënt adequaat te beoordelen". Wel werd een ambulance ingeschakeld, die uiteindelijk ruim twintig minuten na het initiële telefoontje van de agenten arriveerde.

Het handelen van de brandweerlieden "voldoet niet aan de verwachtingen", aldus het korps.

Eerder werden vijf agenten ontslagen, die worden beschuldigd van moord in de tweede categorie. Dat is in Tennessee een van de ernstigste misdrijven. Het is geen moord met voorbedachten rade waar de doodstraf op kan staan, maar het is ernstiger dan doodslag en er kan tot zestig jaar cel op staan.