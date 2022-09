Brandweer krijgt brand in Californië onder controle met hulp van tropische storm

Ex-vriend onthoofdt moeder (27) van zijn eenjarig dochtertje tijdens uit de hand gelopen ruzie

In het Californische San Carlos is een jonge moeder op brutale wijze vermoord door haar ex-vriend. Karina (27) had een hevige discussie op straat met Jose Raphael Solano Landaeta, de vader van haar eenjarige dochter. Plots kookten de potjes over bij Jose. Hij haalde een zwaard uit zijn autokoffer en ging Karina te lijf. Buren zagen hoe Karina overdag op straat werd onthoofd. De vader en grootmoeder getuigen over de gruwelijke dood van hun “fantastische meisje”.

