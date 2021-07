Brandweer heeft situatie op Sardinië onder controle

Lockdown in Melbourne wordt opgeheven

9:00 De lockdown in de Australische stad Melbourne wordt later vandaag opgeheven, omdat de autoriteiten een uitbraak van de deltavariant van het coronavirus onder controle hebben. De naburige staat Zuid-Australië versoepelt ook de thuisblijfregels. Maar in Sydney, de grootste stad van het land, wordt de nu al vijf weken geldende lockdown waarschijnlijk verlengd.