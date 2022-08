Brandweer bestrijdt bosbranden in noorden van Italië en Sicilië

Duitse stroom­prijs voor het eerst boven de 500 euro/MWh: stijging van 500 procent op jaar tijd

De Duitse stroomprijs is voor het eerst ooit boven de 500 euro per megawattuur gestegen. De prijs om volgend jaar in Duitsland stroom te leveren steeg vandaag met 5,2 procent tot 502 euro per megawattuur. Dat is ruwweg een stijging met 500 procent op een jaar tijd.

