Brandstichter kathedraal Nantes bekent feiten bij start van proces

Britse journalis­te wint vertrouwen miljar­dairs­zoon en doet hem bekennen dat hij studente (23) verkracht­te en vermoordde

Een journaliste van de Britse zender BBC is erin geslaagd om een miljardairszoon te laten bekennen dat hij 15 jaar geleden de Noorse studente Martine Vik Magnussen (23) verkrachtte en vermoordde in Londen. Farouk Abdulhak was hoofdverdachte in de zaak, maar ging nooit tot bekentenissen over. Enkele uren na de feiten vluchtte hij naar Jemen in het Midden-Oosten.