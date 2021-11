Brandende vrachtwagen rijdt in op auto’s bij tolpoort: 19 doden

Aanslagen Parijs Kompaan van terrorist Salah Abdeslam spreekt medeleven uit: “Wat slachtof­fers hebben doorge­maakt, is ongelofe­lijk”

Op het proces van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, heeft de beklaagde Ali Oulkadi zijn medeleven uitgedrukt voor de slachtoffers. “Wat zij hebben doorgemaakt, is ongelofelijk, ik heb er geen woorden voor”, zei Oulkadi voor het speciale hof van assisen. Met tranen in de ogen vertelde hij hoe moeilijk hij het heeft in de gevangenis.

5 november