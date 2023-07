Brandende vrachtschip zal worden gedraaid

Klimaatac­ti­vis­ten bekladden portret koning Charles met roze verf

Klimaatactivisten hebben roze verf gespoten over het portret van koning Charles in de National Portrait Gallery in Edinburgh, Schotland. Twee leden van de organisatie This is Rigged wilde met deze daad een duidelijke boodschap overbrengen: “Het volk is machtiger dan de heer”.