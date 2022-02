Brandende veerboot naar Griekse haven, nog steeds tien vermisten

Europese Unie past regels voor reizigers uit niet-EU-lan­den opnieuw aan

De Europese Unie past de regels voor reizigers uit niet-EU-landen opnieuw aan. Meer dan met de situatie in elk land afzonderlijk, wordt voortaan rekening gehouden met de individuele status van de persoon. De nieuwe regels moeten op 1 maart ingaan. De Europese Commissie moet bovendien voor eind april beslissen of het opportuun is om de lijst van veilige landen helemaal te schrappen en over te stappen op een persoonsgebonden aanpak.

14:14