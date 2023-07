Brandend vrachtschip nabij Waddeneilanden nadert nieuwe locatie: nog 30 kilometer te gaan

Tien jaar geleden nog slechte reputatie, nu hype. Waarom we opeens allemaal naar Albanië willen

Ongerepte berglandschappen. Historische steden. Parelwitte stranden. En een diner - halve fles wijn incluis - voor goed 10 euro. Nooit eerder was Albanië zo populair onder de Belgen. Dat blijkt uit een rondvraag bij touroperators. “De helft van onze klanten zijn Belgen. Vorig jaar was dat nog 3 op de 10.” Een reisexpert en een Vlaamse toerist vertellen over de troeven van de onontdekte parel. “Een reis naar daar is heel authentiek.”