Brandend vrachtschip nabij Waddeneilanden met succes gesleept tot nieuwe locatie, meeste opvarenden uit ziekenhuis

UpdateHet brandende vrachtschip Fremantle Highway is maandagmiddag aangekomen op een tijdelijke locatie 16 kilometer boven de Nederlandse Waddeneilanden Schiermonnikoog en Ameland. Het verslepen van het schip is probleemloos verlopen, meldt de Nederlandse Rijkswaterstaat.

KIJK. Gisteren werd het brandende vrachtschip klaargemaakt om gesleept te worden

Het vrachtschip, de Fremantle Highway, is door twee sleepboten, Multraship en SMIT Salvage, langzaam en gecontroleerd naar Schiermonnikoog en Ameland gesleept. Op de tijdelijke locatie, 16 kilometer ten noorden van de twee eilanden, ligt het schip veiliger omdat het zo verder van de vaarroutes is verwijderd en iets meer uit de wind ligt.

De vaartuigen bereikten de tijdelijke locatie rond 11.30 uur. “Door de meewerkende stroming tijdens het tweede deel van de sleep kon er sneller gevaren worden dan eerder was berekend”, klinkt het. “Ook de rookontwikkeling van het vrachtschip bleef tijdens de hele sleeproute minimaal.”

De bedoeling is nu om het schip te ankeren. Eens dat mogelijk is, zal een team bergers aan boord gaan voor een inspectie. Het vrachtschip blijft vastgekoppeld aan de sleepboten en ook een oliebestrijdingsvaartuig blijft in de buurt. De uiteindelijke haven is nog niet bepaald. Dat hangt onder meer af van de situatie aan boord, de weersomstandigheden en of er een haven met de juiste faciliteiten wordt gevonden.

Opvarenden

De Fremantle Highway, die volgeladen was met enkele duizenden auto’s – waaronder elektrische – was op weg van Duitsland naar Egypte en zou daarna doorvaren naar Singapore. Maar dinsdagavond ging het mis en brak een grote brand uit. Enkele bemanningsleden sprongen uit paniek in de zee. Van de grotendeels Indiase opvarenden raakten er 22 gewond. Het merendeel mocht het ziekenhuis inmiddels wel verlaten.

Eén van de bemanningsleden kwam om het leven. De rederij meldt dat die ‘als gevolg van de rook’ om het leven is gekomen. De medewerker had de Indiase nationaliteit. ‘We staan de familie van het omgekomen bemanningslid bij tijdens deze moeilijke periode en werken nauw samen met de ambassade van India in het repatriëren van de dode’, schrijft de rederij in een bericht op de website.