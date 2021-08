Branden in Turkije houden aan, Duits koppel omgekomen bij vluchtpoging

Delen van Zuid-Europa en Turkije worden nog steeds geteisterd door extreme hitte en natuurbranden. Turkse media berichten dat een Duits-Turks koppel dat om het leven kwam probeerde te vluchten voor het vuur. De lichamen van de man en de vrouw zijn aangetroffen bij hun woning in Manavgat, in de onder toeristen populaire provincie Antalya. De Duitse autoriteiten hebben hun dood nog niet bevestigd.

In Turkije zijn de afgelopen week 156 natuurbranden uitgebroken. Daarvan waren er dinsdagochtend zeker 146 onder controle, zeggen de autoriteiten. Het vuur liet de afgelopen tijd een spoor aan verwoestingen achter in gebieden aan de Middellandse Zee, waar ook toeristen zijn geëvacueerd. Er vielen al zeker acht doden, onder wie het stel uit Manavgat.

De bosbranden zijn de zwaarste in jaren. Volgens officiële gegevens is dit jaar al bijna 95.000 hectare bos in de as gelegd. Gemiddeld brandde sinds 2008 jaarlijks circa 13.500 hectare af.

Duizenden brandweerlieden zetten alles op alles om het vuur te bestrijden. Ook worden drones en 45 blushelikopters ingezet. Er is echter veel kritiek op de Turkse regering, omdat het land geen blusvliegtuigen heeft die meer water over een groter gebied kunnen verspreiden. Meerdere landen hebben intussen blusvliegtuigen gestuurd om het land te helpen bij de strijd tegen het vuur, zoals Rusland, Iran Oekraïne en Azerbeidzjan. Ook de EU is te hulp geschoten en heeft drie blusvliegtuigen gestuurd, een uit Kroatië en twee uit Spanje.

Ook hulpdiensten in andere landen in de regio hebben de handen vol aan het blussen van bosbranden.

In Griekenland brak dinsdag een grote brand uit bij een industrieterrein in de buitenwijk Varympompi, bij Athene. Meer dan honderd brandweerlieden zijn uitgerukt om het vuur te blussen. Zij krijgen steun vanuit de lucht. De autoriteiten hebben een snelweg in het gebied gesloten en ook het treinverkeer is verstoord.

Extreme hittegolf in Griekenland

Griekenland gaat gebukt onder een extreme hittegolf. De temperaturen komen er al dagen boven de 40 graden uit. In die periode zijn ook meer dan 100 natuurbranden gemeld, onder meer op het eiland Rhodos. Voorlopig is er geen sprake van doden of gewonden.

De Grieken hoeven voorlopig evenwel niet op verkoeling te rekenen.

De Grieken hoeven voorlopig evenwel niet op verkoeling te rekenen. Er wordt heel deze week rekening gehouden met temperaturen tot 46 graden. Meteorologen waarschuwen ook dat door de droogte het brandgevaar ook na het einde van de hittegolf nog groot zal zijn. In de zomer, en vooral in augustus, waait er in de Egeïsche Zee vaak een krachtige wind die bekendstaat als de Etesia of Meltemi. Hoewel hij verfrissing brengt, kan de wind de branden weer doen opflakkeren, beklemtoonden weerexperten op de openbare omroep. Na een vergelijkbare droogte- en hitteperiode in 2007 zorgden vergelijkbare winden ervoor dat er duizenden mensen om het leven kwamen.



Naar het weekend toe zouden de temperaturen zakken naar zo’n 38 graden. Dan zou echter ook de Etesia of Meltemi zijn opwachting maken.

Ook in buurland Bulgarije is het snikheet en er woeden branden, vooral in het zuiden. De branden zijn grotendeels onder controle, maar helemaal uitgedoofd zijn ze niet, zo berichten de media in Sofia. Gewonden zijn vooralsnog niet gemeld.

Brandstichting

In Italië maakten de hulpdiensten dinsdag bekend dat landelijk 1.130 blusoperaties worden uitgevoerd. Er worden onder meer blusvliegtuigen ingezet in de zuidelijke regio Calabrië. De politie zegt twee mannen te hebben opgepakt die op heterdaad waren betrapt bij het aansteken van branden in het Nebrodi-gebergte op Sicilië. Daar zou een paar dagen eerder ook al een andere brandstichter zijn opgepakt.

