'Brandbare' Chevrolet Bolt moet 15 meter van ander voertuig worden geparkeerd

Britse inflatie loopt op tot hoogste niveau in ruim negen jaar

15 september De Britse inflatie is in augustus opgelopen tot het hoogste niveau in meer dan negen jaar. Britten waren gemiddeld 3,2 procent duurder uit voor goederen en diensten dan in dezelfde maand een jaar geleden. Vooral in hotels en restaurants gingen de prijzen hard omhoog, maar ook voor bijvoorbeeld benzine, tweedehands auto's en woninghuur moest flink meer worden uitgegeven.