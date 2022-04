Brand verwoest Russisch-orthodox kerkje in Parijs

Ouders van Patrick Lyoya (26), zwarte man die doodgescho­ten werd door politie­agent in de VS: “Een man die ons eigenlijk moet beschermen, heeft onze zoon geëxecu­teerd"

Op 4 april werd de 26-jarige Patrick Lyoya in de Amerikaanse staat Michigan op een schokkende manier doodgeschoten door een politieagent. De ouders van Patrick reageren in een interview verbijsterd én teleurgesteld. Ze vluchtten in 2014 vanuit Congo naar de VS “omdat ze ons beloofd hadden dat het hier veilig was”, zegt de moeder van Patrick. “Maar een man die ons eigenlijk zou moeten beschermen, schoot mijn zoon dood.”

16 april