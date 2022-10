Brand uitgebroken op hoogste berg van Afrika: 300 brandweerlieden bestrijden vuur op 4.000 meter hoogte

“Ook een barbecue in de veranda of garage zetten kan gevaarlijk zijn”: expert waarschuwt voor CO-vergifti­ging en geeft advies

In Wilrijk kwamen dinsdagavond twee vrouwen om het leven door een CO-vergiftiging. Zeker nu het kouder wordt en de verwarming op vele plaatsen weer aan gaat, zijn de hulpdiensten bezorgd over de risico’s van CO. Maar wat is die CO precies? Hoe voorkom je een vergiftiging? Welke toestellen zijn het gevaarlijkst en zijn CO-melders betrouwbaar? Professor Dominique Vandijck, adjunct-algemeen directeur van het Antigifcentrum, vertelt over de gevaren van CO en hoe je jezelf kan beschermen.

13 oktober