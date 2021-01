Brand uitgebroken bij grootste vaccinproducent ter wereld

Er is brand uitgebroken in een fabriek in aanbouw van het Serum Institute of India, ‘s werelds grootste vaccinfabrikant. De productie van het coronavaccin Covishield is niet in gevaar, vernam Reuters.

Het vuur brak donderdagnamiddag (plaatselijke tijd) uit in de Indiase stad Pune in een gebouw vlak bij Terminal 1 van het instituut, meldt het Indiase nieuwsagentschap ANI. Volgens Reuters is een pand getroffen dat nog in aanbouw is.

Serum Institute of India werd opgericht in 1966 en groeide uit tot de grootste vaccinproducent ter wereld. In de strijd tegen Covid-19 werkt de farmaceut aan de productie van het coronavaccin genaamd ‘Covishield’. Nog volgens Reuters brengt de brand die productie niet in gevaar.

De brandweer is massaal uitgerukt om de vlammen te bestrijden. De oorzaak van de brand, die een enorme rookontwikkeling veroorzaakt, is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS