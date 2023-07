Brand op vrachtschip met 3.000 wagens nog kan dagen duren: “Zinken zou milieuramp betekenen”

UpdateOp een vrachtschip boven het Nederlandse Waddeneiland Ameland is even voor middernacht brand uitgebroken. Er waren 23 bemanningsleden aan boord de Fremantle Highway, meldt een woordvoerster van de Nederlandse kustwacht aan het Nederlandse persagentschap ‘ANP’. Eén van de bemanningsleden is overleden. Het kan nog dagen duren tot de brand geblust is en het schip is geborgen. “Zinken zou een milieuramp betekenen”, klinkt het.

Een deel van de bemanning is overboord gesprongen en opgepikt door schepen die te hulp schoten, de rest is met helikopters van de kustwacht van boord gehaald.

Volgens de lokale nieuwssite Wâldnet kreeg de schipper rond 2.13 uur het advies om het schip compleet te evacueren. Een kwartier later zou een personeelslid van boord zijn gesprongen. Een bergingsboot heeft hem uit het water gehaald. Later sprongen er nog meer bemanningsleden van boord.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In totaal zijn zestien bemanningsleden volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe naar Groningen Airport Eelde overgebracht. Zij hadden allemaal ademhalingsklachten en zijn intussen naar ziekenhuizen gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar.

Volledig scherm Een bemanningslid van het vrachtschip de Fremantle Highway wordt aan land gebracht. © ANP

Eén dode, meerdere gewonden

Iets voor 7 uur meldt de Kustwacht dat er een bemanningslid is overleden. Enkele anderen zijn gewond geraakt. Een schip van rederij Noordgat was vannacht als een van de eerste ter plaatse. Dat werd gealarmeerd door een noodoproep en voer meteen uit vanaf Terschelling. De medewerkers konden drie slachtoffers redden die in het water waren gesprongen. De andere slachtoffers werden opgehaald door reddingsboten.

Volledig scherm Brand op vrachtschip Fremantle Highway ten noorden van de Waddeneilanden. © Twitter/Kustwacht Nederland

“Ze waren natuurlijk van grote hoogte gesprongen”, vertelt de eigenaar van Noordgat, Simon Smit. Hij was zelf niet bij het incident, maar hoorde alles van zijn werknemers. “De stuurman zat op het achterschip ingesloten en dat was een stuk lager, dus die sprong er redelijk gecontroleerd vanaf. Maar die anderen sprongen echt van hele grote hoogte. Toen heeft de kustwacht ook gezegd: stoppen met springen, want dat ging gewoon niet goed.”

KIJK. “Door de warmte kunnen ze niet aan boord om het schip weg te slepen”

Het Panamese schip, dat op ruim dertig kilometer boven de kust van het Waddeneiland ligt, was op weg vanuit het Duitse Bremerhaven naar Port Said in Egypte. Het 200 meter lange schip vervoert 2.857 auto’s, waaronder 25 elektrische wagens. “Het vermoeden is dat de brand is uitgebroken in een elektrische auto”, aldus de kustwacht.

Volledig scherm Twee helikopters van de Kustwacht die bij de reddingsoperatie op het schip Fremantle Highway zijn betrokken, staan op The Hague Airport. © ANP

Brand blussen

Rond 13 uur meldt de kustwacht dat er nog steeds vuurhaarden zijn en er veel rookontwikkeling is. Er wordt op gewezen dat het nog dagen kan duren om de brand te blussen. Volgens een woordvoerder is het daardoor nog niet mogelijk bergers aan boord van het autoschip te laten, die nodig zijn om het weg te kunnen slepen. Een bergingsvaartuig heeft een noodverbinding met het schip en houdt de Fremantle Highway zo gecontroleerd op een positie.

“Die is niet geschikt om te gaan slepen. Op het moment dat je dat grote schip van 200 meter lang op een andere plek wilt krijgen, dan heb je echt een grotere sleepboot nodig met grotere sleepkabel en dan moeten er mensen aan boord om dat te bewerkstelligen”, luidt het. Hoewel die mensen gewend zijn onder moeilijke omstandigheden te werken, is dat volgens de Kustwacht nu nog niet aan de orde.

Op dit moment kijken de Kustwacht, Rijkswaterstaat en een bergingsmaatschappij naar wat het beste plan van aanpak is.

De schepen Nordic uit Duitsland en de Guardian van de kustwacht koelen het schip bij Ameland momenteel met brandblusinstallaties. De Nordic wordt later woensdag afgelost door de Fairplay 30, dat eveneens onder Duitse vlag vaart, en volgens de kustwacht beschikbaar wordt gesteld door de bergingsmaatschappij.

“Er zijn extra mensen en materieel onderweg richting onze noodsleper Guardian om te kijken naar wat de situatie aan boord is en hoe er veilig een sleepverbinding tot stand kan worden gebracht”, aldus de woordvoerder. Hij kan niet zeggen hoe lang het nog duurt voordat hier meer duidelijkheid over komt. “Het kost tijd om mensen daar te krijgen en goede berekeningen te maken. De veiligheid staat voorop.”

Mocht het vrachtschip kunnen worden weggesleept, dan is nog niet duidelijk naar welke haven het gaat.

Milieuramp

De brandweer probeert het vuur vanaf zee met blusboten te bestrijden en het schip te koelen. “We proberen ook te voorkomen dat het schip zinkt, maar het maakt nu al flink slagzij”, zegt de woordvoerster. Er is medische hulp ingeschakeld.

Volledig scherm Brandend vrachtschip boven de kust van Ameland. © RV

Als het schip zinkt, is dat een ramp voor de Noordzee en Waddenzee, stelt stichting De Noordzee. “Het betekent dat het schip met zijn brandstof en de lading van duizenden auto’s op de bodem terechtkomt”, luidt het. Ook de burgemeester van Ameland vreest daarvoor. “Het is iets wat al langer speelt. Het is de grote angst van de eilanden, dat bij een van de vaargeulen iets gebeurt dat het milieu kan schaden”, zegt een woordvoerster namens hem.

Er is een oliebestrijdingsvaartuig van de Rijkswaterstaat onderweg. Dat kan ingezet worden als het schip olie zou lekken.

Vliegverbod

Er geldt inmiddels een vliegverbod boven het gebied waar het brandende vrachtschip ligt, zegt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Het gaat om een tijdelijk verbod, op verzoek van de kustwacht om hulpdiensten de ruimte te geven.

Alleen hulpinstanties mogen het gebied betreden. Er mag dus bijvoorbeeld wel een politiehelikopter vliegen. Het vliegverbod heeft volgens de kustwacht niet te maken met gevaarlijke stoffen die mogelijk vrijkomen.

Een woordvoerder van LVNL legt uit dat een dergelijk verbod altijd volgt op een verzoek van instanties en betekent dat bepaalde gebieden tijdelijk niet toegankelijk zijn voor vliegverkeer. Als LVNL dan een verzoek krijgt van een piloot die daar wil vliegen, wordt dat niet geaccepteerd.

De Kustwacht signaleerde eerder op de dag dat verschillende vliegtuigjes onderweg zijn naar het brandende vaartuig. “Dit hindert de hulpverlening”, zei een woordvoerder.

Volledig scherm Brandend schip voor de kust. © Kustwacht

Volgens de kustwacht is het lastig een brand op zee onder controle te krijgen, zeker aangezien er niemand aan boord van het schip kan. “Als er veel water aan boord komt, doet dat wat met het schip”, luidt het.

Eerder branden op vrachtschepen De kustwacht wijst naar eerdere branden op vrachtschepen die lang duurden, zoals in 2021 bij Sri Lanka en vorig jaar bij de Azoren. Voor de kust van de Portugese eilandengroep vloog half februari 2022 een vrachtschip met auto’s aan boord in brand. Twee weken later zonk deze door hevige golven. Het schip, de Felicity Ace, was geladen met duizenden Volkswagens, Porsches, Audi’s, Bentley’s en Lamborghini’s en was op weg van het Duitse Emden naar de Verenigde Staten. In 2021 brak brand uit op een containerschip voor de kust van Sri Lanka. Het kostte dertien dagen om de brand te blussen en daarna zonk het schip deels. Al die tijd lekte het schip chemicaliën en microplastics. Veel daarvan kwam in het water terecht en de nabijgelegen stranden lagen vol met microplastics.

Uitzonderlijke reddingsoperatie

“In eerste instantie zouden we er alleen naartoe gaan om stand-by te liggen, maar we zagen al gauw dat de situatie best wel ernstig was. Er hingen flink wat rookpluimen en het vuur verspreidde zich snel, veel sneller dan verwacht”, vertelde Willard Molenaar van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) tegen de Nederlandse publieke omroep ‘NOS’. Molenaar was als schipper van een van de reddingsvaartuigen betrokken bij de reddingsactie. “De mensen aan boord moesten er snel allemaal vanaf. Ze waren echt in nood, daarom moesten ze springen. Dat doe je niet zomaar. Wij hebben ze uit het water gevist.”

Het is vrij uitzonderlijk dat de KNRM)in actie moet komen vanwege een groot incident op zee. Dat zegt een woordvoerder van de reddingsorganisatie. “Dit soort scheepsbranden komen we gelukkig niet veel tegen voor onze kust”, zegt een woordvoerder van de KNRM. Volgens hem komt dat eens in de drie jaar voor. “Over het algemeen zijn zeeschepen sterk en krachtig, er moet dus echt veel aan de hand zijn voordat je iemand van boord haalt.”

De bemanningsleden die door de KNRM uit het water zijn gered, hebben volgens de woordvoerder veel geluk gehad omdat de reddingsboten in de buurt waren. “In dit geval was de enige vluchtweg voor een paar mensen om in het water te springen. Het is anders levensgevaarlijk om dat te doen als de reddingsboten nog ver weg zijn. Je kan wegdrijven”, aldus de woordvoerder.

De meest voorkomende incidenten in de handelsvaart zijn volgens de KNRM ongelukken aan boord of zieke bemanningsleden die door de KNRM van het schip moeten worden gehaald. Ook wordt er vaak om medische assistentie gevraagd.

Volledig scherm Archiefbeeld van het vrachtschip Fremantle Highway. © marinetraffic.com

Hulp

De Duitse autoriteiten hebben hun hulp aangeboden naar aanleiding van het brandende autotransportschip voor de kust van Ameland. “We houden de situatie in de gaten”, zegt het Havariekommando, een maritiem noodhulpagentschap van de Duitse overheden.

Volledig scherm Een nachtbeeld van het brandende schip. © via REUTERS

Het Havariekommando zou kunnen helpen met schepen of personeel, laat het hoofdkwartier in de Noord-Duitse stad Cuxhaven weten. Voor zover bekend zijn de Nederlandse diensten nog niet op het aanbod ingegaan. De dienst kan onder meer brandweerwerk verrichten en milieuschade voorkomen en bestrijden.

Lees ook: