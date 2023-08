Brand op Tenerife nog altijd niet onder controle: 5.000 hectare verwoest, 26.000 mensen geëvacueerd

De brand op Tenerife woedt sinds dinsdagavond in het noordoosten van het eiland. Wat de brand - die ontstond in de gemeente Arafo - veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Vrijdagnacht waren volgens officiële berichten 300 hulpverleners in de weer om het vuur te bestrijden. Vandaag werden in totaal 18 blusvliegtuigen en helikopters ingezet. De brand heeft een rookkolom van bijna 4 kilometer hoog veroorzaakt die zichtbaar is op satellietbeelden.