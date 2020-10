Brand op Kilimanjaro na vijf dagen onder controle

Navalny herstelt in het Zwarte Woud van vergifti­ging, EU maakt namen bekend van Russen tegen wie ze sancties treft

15 oktober De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is na zijn behandeling in een Berlijns ziekenhuis blijkbaar aan het herstellen in het Duitse Zwarte Woud. Hij verblijft met zijn gezin in een dorp niet zo ver van de grens met Zwitserland en Frankrijk, melden Duitse media.