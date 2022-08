Brand op Kalmthoutse Heide in Nederland

Brits meisje (9) doodgescho­ten in huis nadat vuurge­vecht op straat volledig uit de hand loopt

In de Engelse stad Liverpool is gisteravond een 9-jarig meisje doodgeschoten in haar eigen huis. Olivia Pratt-Korbel werd het toevallige slachtoffer van een vuurwapengevecht dat op straat gestart was. De opgejaagde man stormde de woning binnen, met fatale gevolgen voor de dochter des huizes.

18:02