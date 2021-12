Brand na knal in Amerikaanse olieraffinaderij: brandweer moet acht uur blussen

Ontelbare boetes

In de raffinaderij, die tot 584.000 vaten ruwe olie per dag kan verwerken, werken ongeveer 7000 mensen. Ze is niet onbesproken, en kreeg al een heleboel boetes in verband met de luchtkwaliteit. In 2017 was dat zelfs een boete van 20 miljoen dollar (17,65 miljoen euro) voor meer dan 16.000 aansluitende dagen van inbreuken op de luchtkwaliteitsnormen tussen 2005 en 2013. In 2003 kwam nog een werknemer om bij een brand.