Brand in Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw onder controle

"In de loop van de nacht is de brand onder controle geraakt", verklaarde Jermaine Carelse, woordvoerder van de brandweer van Kaapstad. Het aantal brandweerlieden ter plaatse is daarom geleidelijk aan verminderd. Er zijn wel nog vlammen in het oudste deel van het gebouw.

Bij de brand is onder meer het gedeelte waar het parlement zetelt volledig afgebrand. Het vuur ontstond vermoedelijk in het originele deel van het gebouw in Kaapstad, in een van de kantoren. Het complex stamt uit 1884 en werd later twee keer uitgebreid. Later verspreidde het vuur zich ook in een van de nieuwere gedeeltes, waar het parlement tegenwoordig zetelt.