Brand in Russische mijn: 128 werklieden geëvacueerd

Steenrijke drugsbaron die in schamele flat leeft opgepakt met hulp van Belgische politie: beelden tonen hoe politie deur inbeukt

Bij een actie van de Belgische, Franse en Spaanse politie en de Amerikaanse DEA (Drug Enforcement Administration) is een topman van de internationale drugsmaffia opgepakt. Dat melden de Guardia Civil en Europol. De Marokkaanse drugskoning Fikri Amellah (30) staat aan het hoofd van een bende die tonnen hasj en cocaïne vanuit Afrika naar Europa heeft gesmokkeld via de Straat van Gibraltar. De man leefde erg bescheiden, in een schamele flat in Barcelona.

18 december