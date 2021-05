Brand in Rotterdams hotel ontstond in airco

Australië wordt geteisterd door muizen­plaag

21 mei Australië heeft af te rekenen met een muizenplaag. De knaagdieren maken bewoners en in het bijzonder landbouwers al maanden het leven zuur in het oosten van het land, van de grens met deelstaat Victoria in het zuiden tot Queensland in het noorden. Er zou al voor miljoenen dollars schade zijn aan machines en oogsten. New South Wales wil de dieren nu te lijf gaan met gif.