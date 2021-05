Brand in Rotterdams hotel onder controle

In het Art Hotel aan de Mijnsherenlaan Rotterdam-Zuid brak vrijdagavond een grote, uitslaande brand uit. Ondertussen is het vuur onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. De brand woedde op de derde etage van het Art Hotel, dat ligt bij de Maassilo en de Maashaven. De brandweer doet onderzoek naar verspreiding van de rook. “Een aantal mensen is naar buiten gekomen, maar er zitten nog mensen op hun kamer. We zijn aan het kijken hoe het staat met de rookontwikkeling en of het hotel dan toch nog helemaal ontruimd moet worden”, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Naar aanleiding van de eerste berichten dacht de brandweer dat het hele hotel moest worden ontruimd, maar dat is nog niet gebeurd.

In het hotel zitten geen delegaties of artiesten die meedoen aan het Eurovisie songfestival in de stad. Veel Rotterdamse hotels zitten vol met het oog op de finale van het liedjesfestijn dat zaterdagavond in Ahoy plaatsvindt.

Twee mensen werden onderzocht omdat ze rook hadden ingeademd. Verder zijn er geen berichten over gewonden. De brand was in de wijde omtrek te zien. Hoe en waar precies de brand is ontstaan is onbekend.