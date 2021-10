Brand in grootste olieraffinaderij van Koeweit

In de grootste olieraffinaderij van Koeweit is maandagochtend een brand uitgebroken. Dat meldde uitbater KNPC op Twitter. De brandweer kreeg het vuur na ongeveer twee uur onder controle. Intussen blijven de olieprijzen stijgen.

Het gaat om de raffinaderij van Mina al-Ahmadi, op zowat 40 kilometer ten zuiden van Koeweit-stad. Het 10,5 vierkante kilometer grote complex is sinds 1949 in gebruik en produceert elke dag 466.000 vaten olie.

Volgens het bedrijf zijn "enkele werknemers lichtgewond geraakt" en hebben "anderen moeite om te ademen nadat ze rook hebben ingeademd". Twee mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, hun toestand is volgens KNPC stabiel.



De operaties van de raffinaderij zijn ondanks de brand niet stilgelegd. Koeweit is een belangrijke olie-exporteur, goed voor bijna 2,4 miljoen vaten per dag.

Olieprijs

De olieprijzen blijven hun rally maandag voortzetten. De zorgen over het beperkte aanbod tijdens de wintermaanden stuwen de prijzen al ruim acht weken naar hun hoogste niveau in jaren. In de vroege handel kostte een vat van de Noordzeesoort Brent maandag 85,80 dollar, 94 cent meer dan vrijdag. Tussendoor piekte de prijs op 86,04 dollar, de hoogste stand in drie jaar.

Voor de Amerikaanse soort WTI moest met 83,52 dollar per vat neertellen, 1,24 dollar meer. In de vroege ochtend steeg de prijs even tot 83,73 euro, de hoogste sinds 2014.

Terwijl er zich een wereldwijd herstel na de coronacrash voordoet, bestaat op de oliemarkt extra bezorgdheid voor een tekort in de winter.