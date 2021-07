Brand in fabriek Bangladesh: fabriekseigenaar gearresteerd wegens opzettelijke moord

In Bangladesh heeft de politie de eigenaar van de fabriek Hashem Food and Beverage gearresteerd voor moord. In het fabrieksgebouw ontstond donderdag een grote brand , waarbij 52 personen het leven lieten. Onder de slachtoffers waren kindarbeiders jonger dan 11 jaar. Volgens Jayedul Alam, het hoofd van de lokale politie, was de ingang van de fabriek op het moment van de brand afgesloten en maakte de fabriekseigenaar inbreuk op meerdere brand- en veiligheidsnormen.

De eigenaar van de fabriek, alsook vier van zijn zonen, behoren tot de acht mensen die in totaal zijn gearresteerd. Dat meldt de lokale politie in Bangladesh. “Het ging om moord met voorbedachten rade”, aldus politiechef Alam. De hulpdiensten vonden 48 lichamen op de derde verdieping van de fabriek, gelegen in Rupganj, een industriestad dichtbij de hoofdstad Dhaka. De ingang van de fabriek was met een hangslot afgesloten. Bovendien werden erg brandbare chemische stoffen in het gebouw bewaard.

Kindarbeiders

Monnujan Sufian, de Bengalese minister van Werk, deelde mee dat een onderzoek is gestart naar het inzetten van kindarbeiders in de fabriek. Sufian sprak in het ziekenhuis met twee 14-jarige overlevenden van de brand. Een van hen vreesde voor het leven van haar 11-jarige neefje, dat eveneens voltijds in de fabriek werkte en na de brand vermist raakte.

Hoewel de inwoners van Bangladesh pleitten voor hervormingen na het Rana Plaza-drama in 2013 waarbij een gebouw van negen verdiepingen instortte en maar liefst 1.100 mensen overleden, hebben er zich sindsdien een pak gelijkaardige drama’s in het land afgespeeld. Zo stierven in februari 2019 zeventig mensen bij een brand in een gebouw waar chemische stoffen illegaal werden gestockeerd.

Volledig scherm Een vrouw toont een foto van haar neefje. Hij raakte vermist na de brand. Onder de slachtoffers waren kindarbeiders jonger dan 11 jaar. © AFP

Volledig scherm De brandweer vond de lichamen van 48 slachtoffers op de derde verdieping van het fabrieksgebouw. Volgens de politie ging het om "moord met voorbedachten rade". © AFP

