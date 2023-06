Brand in Duits pretpark onder controle, twee brandweermannen lichtgewond

UpdateIn Europa-Park, het grootste attractiepark van Duitsland, is maandag brand uitgebroken. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk, maar volgens een verklaring van de lokale politie zijn de vlammen onder controle. Twee brandweermannen hebben bij het bluswerk lichte verwondingen opgelopen, maar het park gaat dinsdag gewoon open.

Op sociale media plaatsten bezoekers in de loop van de namiddag en avond foto’s en video’s van de brand. Europa-Park ligt in Rust, in de deelstaat Baden-Württemberg, in het zuidwesten van Duitsland, vlakbij de grens met Frankrijk.

Volgens ooggetuigen is de attractie “Zauberwelt der Diamanten” (De magische wereld van de diamenten, nvdr.) door de brand getroffen. Het attractiepark zelf heeft het op Twitter over een “incident”. “We werken nauw samen met de verantwoordelijke autoriteiten en hulpdiensten”, luidt het. Bezoekers werden op een geordende manier uit het park geleid.

De lokale politie meldt even na 6 uur ‘s avonds op Twitter dat de brand onder controle is, maar de brandweer is wel nog massaal aanwezig. Ook de hulpdiensten zijn nog ter plekke. Twee brandweermannen hebben bij het bluswerk lichte verwondingen opgelopen.

Europa-Park is het grootste attractiepark van Duitsland. Vorig jaar kreeg het meer dan zes miljoen mensen over de vloer. Dat was een record. Op 26 mei 2018 werd het park al eens getroffen door een grote brand. Er was voor miljoenen euro’s materiële schade.

Het park is dinsdag gewoon weer open, meldt een woordvoerder. Hotelgasten konden maandagavond al terug.

Volledig scherm Archiefbeeld. In 2018 werd het park al eens getroffen door een grote brand. Er was voor miljoenen euro’s schade. (26/05/18) © afp