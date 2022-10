Brand en schoten bij Franse ambassade in Burkina Faso, afgezette juntaleider roept militairen op om "tot rede te komen"

Na acht jaar balling­schap keert oud-president Burkina Faso Compaoré terug naar Ouaga­dougou

Oud-president van Burkina Faso Blaise Compaoré is donderdag geland in hoofdstad Ouagadougou, na een verblijf van acht jaar in ballingschap in Ivoorkust. Compaoré zal in de hoofdstad een overleg bijwonen tussen oud-presidenten van Burkina Faso met de nieuwe sterke man van het regime, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Eind januari kwam Damiba aan de macht bij een staatsgreep.

