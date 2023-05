Brand bij show Raveleijn in Efteling, vlammen slaan uit decorstuk

Bezorgd­heid over Nobelprijs­win­naar Ales Bialiatski, die gevangen zit in Wit-Rus­land: “Elk contact verloren”

Er is bezorgdheid over de veiligheid van de gevangen Nobelprijswinnaar Ales Bialiatski, die volgens een vriend al meer dan een maand niets van zichzelf heeft laten horen. Bialiatski zit momenteel een gevangenisstraf uit van tien jaar in Wit-Rusland nadat in 2021 hij werd opgesloten tijdens de massaprotesten tegen de regering van president Alexander Loekasjenko.