Brand bereikt munitiedepot van Griekse luchtmacht: verschillende explosies

Amerikaan­se economie deed het in tweede kwartaal pak beter dan verwacht

De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal met 2,4 procent gegroeid op jaarbasis. Dat blijkt donderdag uit een eerste schatting van het Amerikaanse ministerie van Handel. Daarmee ging de economie ook sterker vooruit dan verwacht, want economen hadden gerekend op een stabilisatie of zelfs lichte vertraging als gevolg van de renteverhogingen.