Zuid-Korea en VS houden grootste militaire oefeningen ooit

Verdachte van genocide in Rwanda na 29 jaar opgepakt in Zuid-Afri­ka

Een van ‘s werelds meest gezochte verdachten van de genocide in Rwanda in 1994, is in het Zuid-Afrikaanse Paarl gearresteerd. De verdachte, Fulgence Kayishema, was politieofficier en topman van de militie toen extremistische Hutu’s in het Afrikaanse land een poging deden de Tutsi-minderheid uit te roeien. Bij de slachtingen zijn in circa drie maanden tijd naar schatting 800.000 mensen, voornamelijk Tutsi’s, vermoord.