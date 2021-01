Voorzitter woonzorgcentrum laat rijke New Yorkse vrienden overvliegen voor vaccinatie

FLORIDAEnkele gefortuneerde New Yorkers zijn in hun privéjets in allerijl afgereisd naar Florida waar ze in een openbaar rusthuis een coronavaccin kregen toegediend. Ze deden dit op persoonlijke uitnodiging van vastgoedbroers Bill en David S. Mack. Die laatste is de voorzitter van het woonzorgcentrum, meldt de doorgaans goed geïnformeerde boulevardrubriek Page Six van de New York Post.

Vooraleer de bewoners van het verpleegtehuis in West Palm Beach - waar Donald Trump ook zijn Mar-a-Lago-buitenverblijf heeft - het vaccin kregen, gingen een onbekend aantal niet-bewoners hen vooraf.

De New York Post kreeg van twee bronnen bevestigd dat de vastgoedmagnaten een vaccinlijst opstelden voor hun vrienden van de Palm Beach Country Club, waar het lidmaatschap 100.000 dollar (meer dan 81.000 euro) bedraagt.

Meer en meer rijke New Yorkers lieten in het coronajaar The Big Apple achter zich, om al dan niet zich permanent te vestigen in the Sunshine State. Het leidde ertoe dat het lidgeld nog werd opgetrokken.

Volledig scherm Wie in aanmerking komt voor vaccinatie, kan in Florida in de auto aanschuiven aan een vaccinatiecentrum. © EPA

Een woordvoerder van de New Yorkse gebroeders Mack ontkent noch bevestigt aan Page Six het bestaan van een lijst, maar benadrukt dat er geen regels zijn overschreden. “Elke gevaccineerde was 65 of ouder, in overeenstemming met de vaccin-wetgeving die de gouverneur van Florida heeft opgesteld”. Of de toegediende vaccins ook naar niet-bewoners gingen, laat de woordvoerder in het midden.

Florida heeft tot nu toe 1.137.000 vaccins ontvangen. Tot nu kregen 260.655 kwetsbare inwoners van 65 of ouder een eerste dosis toegediend. Wie in aanmerking komt, kan per auto aanschuiven bij de vaccinatiecentra, wat hier en daar in de soep draait.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm De staat Florida gebruikt onder meer het Moderna-vaccin. In een eerste fase komen kwetsbare ouderen aan bod. © Photo News