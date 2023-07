Vijftien doden en negentien vermisten nadat ferry zinkt in Indonesië

Man (34) vast voor brandstich­ting spelersho­tel Nieuw-Zee­land

De Nieuw-Zeelandse politie heeft een 34-jarige man gearresteerd op verdenking van brandstichting in het hotel waar de speelsters en staf van het nationale team van dat land verblijven. In het Pullman-hotel in Auckland brak zaterdagavond brand uit, waarna de selectie geëvacueerd moest worden. Niemand raakte daarbij gewond.