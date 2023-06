Verenigde Staten geven beelden vrij van “onveilig” incident met Chinees oorlogsschip

Oekraïne zegt klaar te zijn voor lenteoffen­sief: “Ik verwacht in de eerste dagen duizenden doden en gewonden per dag”

Oekraïne is klaar voor het lang aangekondigde lente-offensief. Dat zegt president Zelensky in een interview met ‘The Wall Street Journal’. Wat moeten we ons bij zo’n offensief voorstellen, en wat kan het teweegbrengen? “In het beste geval leidt het tot nieuwe onderhandelingen, maar een slotoffensief is dit haast zeker niet”, zegt luitenant-kolonel Tom Simoens, docent aan de Koninklijke Militaire School.