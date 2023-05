Verdachte van genocide in Rwanda na 29 jaar opgepakt in Zuid-Afrika

Een van ‘s werelds meest gezochte verdachten van de genocide in Rwanda in 1994, is in het Zuid-Afrikaanse Paarl gearresteerd. De verdachte, Fulgence Kayishema, was politieofficier en topman van de militie toen extremistische Hutu’s in het Afrikaanse land een poging deden de Tutsi-minderheid uit te roeien. Bij de slachtingen zijn in circa drie maanden tijd naar schatting 800.000 mensen, voornamelijk Tutsi’s, vermoord.

Fulgence Kayishema is al meer dan twee decennia op de vlucht en gebruikte al die tijd een valse naam voor woensdagmiddag (lokale tijd) gearresteerd werd. Kayishema wordt vrijdag voorgeleid in een rechtbank in Kaapstad.

Straftribunaal

In Den Haag en in het Tanzaniaanse Arusha bevindt zich het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda (ICTR). Kayishema werd door dat tribunaal al meer dan twintig jaar gezocht. Hij wordt onder meer beschuldigd van een leidende rol te hebben gespeeld bij de moord op meer dan 2.000 Tutsi’s in een kerk in Nyange. Hij zou samen met de beruchte Interahamwe Hutu-milities de Tutsi’s in de kerk hebben samengedreven en vervolgens de kerk in brand hebben gestoken. Kayishema regelde onder meer de brandstof om het vuur aan te steken en hielp de dagen erna om de stoffelijke resten te verbergen.

Serge Brammertz, de hoofdaanklager van het tribunaal, zei dat “Fulgence Kayishema meer dan twintig jaar voortvluchtig was. Zijn arrestatie zorgt ervoor dat hij eindelijk berecht wordt voor zijn vermeende misdaden.” “Genocide is de ergste misdaad die de mensheid kent”, voegde hij eraan toe.

Volgens een verklaring van het ICTR is de arrestatie geslaagd dankzij de samenwerking van meerdere Afrikaanse landen, de VS, Canada en Groot-Brittannië. Een belonging van maximaal 5 miljoen dollar (ongeveer 4,5 miljoen euro) werd aangeboden door het ‘US War Crimes Rewards Program’ voor informatie over Kayishema en de andere voortvluchtigen die gezocht werden voor hun rol in de Rwandese genocide.

Volledig scherm Een beloning van maximaal 5.000.000 dollar werd aangeboden voor informatie over Kayishema en andere voortvluchtigen. © AFP

Meer dan 1.000 andere verdachten

Het tribunaal klaagde in totaal 96 verdachte aan, waarvan vier nog niet konden opgepakt worden. Kayishema was mogelijk de laatste belangrijke levende verdachte die nog op vrije voeten was. Het ICTR klaagde enkel de hoofddaders aan. Rwandese autoriteiten zijn daarnaast nog op zoek naar meer dan duizend andere verdachten voor hun rol in de genocide.

Onder de reeds veroordeelden voor het bloedbad in de kerk is de pastoor Athanase Seromba, die net zoals Kayishema aangeklaagd werd voor het organiseren van de moorden. Het ICTR veroordeelde hem in 2006 tot een gevangenisstraf van 15 jaar, die in hoger beroep in 2008 werd verhoogd tot levenslang. Iets meer dan een jaar geleden vond het opsporingsteam van Brammertz het lichaam van een andere belangrijke verdachte, Protais Mpiranya. Hij was het voormalige hoofd van de presidentiële garde en leefde als voortvluchtige in Zimbabwe, waar hij later ook werd begraven.