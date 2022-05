Stunt met flyboard flopt: Franky ‘raketman’ Zapata (43) gewond na crash in Frans meer

Franky Zapata (43), de uitvinder van het flyboard, is dit weekend met zijn tuig neergestort in een meer in Biscarrosse (Frankrijk). De Fransman raakte gewond bij de crash. Van het ongeluk circuleren beelden op sociale media.

Geen stunt is de Fransman vreemd. In de zomer van 2019 stak Zapata met zijn flyboard, een soort van surfplank met straalmotoren onder, het Kanaal over. Tijdens de Franse nationale feestdag ging hij met alle aandacht lopen door met zijn uitvinding boven de militaire parade te vliegen.

Val van 15 meter

Dit weekend was hij te zien op een evenement in de Franse plaats, Biscarrosse, in het zuidwesten van het land, maar daar liep het mis. Op beelden die op Twitter rondgaan, is te zien dat Zapata meteen na het opstijgen begint te tollen. Hij neemt snel hoogte, maar komt even snel weer neer.

De Fransman maakte een val van circa 15 meter in een meer. Volgens Franse media was Zapata bij bewustzijn toen hij uit het water werd gehaald. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend, maar de man zou “goed herstellen”.

Volledig scherm Franky Zapata. © Twitter, AP

Tot 140 km/u

Zapata - een Franse volksheld - wordt bij onze zuiderburen ook wel “de vliegende man” genoemd. Hij ontwikkelde en bouwde het flyboard zelf. Dit tuig kan 140 kilometer per uur halen en wordt voortgestuwd door vier motoren met een gezamenlijke kracht van duizend pk.

De val van dit weekend is niet Zapata’s eerste accident. Een eerste poging om het Kanaal over te steken viel in 2019 letterlijk in het water omdat de stuntman tijdens het tanken in zee was gesukkeld. Ook toen hield Zapata niets over aan de crash.

De “vliegende man” zou dit weekend normaal gezien meerder keren optreden in Biscarrosse, maar volgens burgemeester Hélène Larrezet zijn de andere shows afgelast.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.