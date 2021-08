Simkaarten en iPhones met drone gedropt op binnenkoer Nederlandse gevangenis

Tropische storm Henri bracht recordhoe­veel­heid regen naar New York

24 augustus De tropische storm Henri heeft afgelopen weekend recordhoeveelheden regen naar de Amerikaanse grootstad New York gebracht. Zaterdagavond werd in Central Park in Manhattan zelfs het meest regenachtige uur in New York sinds het begin van de metingen geregistreerd, zo meldt de lokale meteorologische dienst dinsdag.