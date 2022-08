Salman Rushdie is van beademing gehaald en kan weer spreken, meldt literair agent

Berlijnse brandweer rukt opnieuw uit voor brand in Grunewald

De brandweer van Berlijn is in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw uitgerukt voor een bosbrand in de bosrijke omgeving van het stadsbos Grunewald, in het zuidwesten van de Duitse stad. Afgelopen week woedde er ook een brand in het bos na een explosie in een munitieopslagplaats.

