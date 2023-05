Russische generale staf kop van Jut in derde video van Wagner-baas in één dag: “Jullie zijn verantwoordelijk voor tienduizenden doden en gewonden”

Poetin zou Bachmoet willen innemen tegen 9 mei. Vorig jaar probeerde hij hetzelfde met Marioepol maar dat mislukte

De Russische president Vladimir Poetin zou de felbelegerde stad Bachmoet in het oosten van Oekraïne tegen 9 mei willen innemen. Dat zegt de Oekraïense viceminister van Defensie Hanna Maliar. Op 9 mei wordt in Rusland de ‘Dag van de Overwinning’ gevierd: de triomf van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland. Het is de belangrijkste nationale feestdag en die gaat gepaard met een grote parade op het Rode Plein in Moskou en een speech van de president.