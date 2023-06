Polen krabbelt terug over wet tegen Russische invloed

Duda had maandag zijn handtekening gezet onder een wet die voorziet in de oprichting van een speciale commissie die moet onderzoeken of er de voorbije vijftien jaar mensen in een openbaar ambt onder invloed van Rusland hadden gehandeld. De commissie kreeg de macht om mensen tot tien jaar uit te sluiten van een openbaar ambt, zonder dat ze naar de rechter kunnen stappen.

“Ongrondwettelijke en stalinistische commissie”

“Dit zal veel controverse wegnemen die is ontstaan over deze wet”, meent Duda. De wet was op hevige kritiek gestoten bij de oppositie en juristen, die spraken van een “ongrondwettelijke” en “stalinistische” commissie. Volgens de oppositie was de wet bedoeld om politieke rivalen van de rechts-conservatieve regering in Polen, zoals de liberaal Donald Tusk, in diskrediet te brengen met het oog op de parlementsverkiezingen die later dit jaar in Polen plaatsvinden.