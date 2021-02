Opruiers Nederlandse rellen loven beloning uit voor wie agenten geweld aandoet

Het Openbaar Ministerie in Breda neemt de zaken zeer hoog op. Ze verdenkt de twee mannen formeel van ‘bedreiging met een misdrijf dat tegen het leven is gericht’. Hoe serieus die bedreigingen zijn, wat de motieven van de verdachten zijn en of die voortvloeien uit de rellen en het protest tegen de avondklok, wordt donderdag mogelijk duidelijk. Dan moeten de twee zich in Breda verantwoorden voor de snelrechter.

Twee Roosendaalse verdachten zijn vrouwen

Een week later is het in de rechtbank de beurt aan een 19-jarige vrouw die volgens de politie via Telegram opriep tot actie tegen het gemeentehuis in Roosendaal. Van Asselt is ook haar advocaat. “Het enige dat ze op Telegram heeft gezegd is ‘kom we gaan naar het gemeentehuis'. Verder helemaal niets, ze is er ook niet bij geweest. En ze heeft een blanco strafblad. Maar ze zijn met vijf man haar woning binnengevallen. Justitie is er wel heel erg op gebrand dit keer.”