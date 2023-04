Oplichters gebruiken AI om stem na te bootsen: “Clip van drie seconden is genoeg om slachtoffers voor de gek te houden”

Je geld verdubbe­len in tien dagen: 1 op de 10 mensen viel voor deze oplichting­s­truc met cryptobe­leg­gin­gen

Wat als je in 10 dagen tijd je geld kan laten verdubbelen met een investering in cryptomunten? Een Britse website biedt het aan. Het lijkt te mooi om waar te zijn en dat is het ook. Toch liet één op tien bezoekers aan deze valse investeringswebsite zich vangen. Hoeveel verdienen oplichters eraan en hoe zorg je ervoor dat je niet in die val trapt?