Oekraïense elite-eenheid ‘Spartan’ traint vrijwilligers voor de ‘Offensieve Garde’: “Op gemotiveerde kameraden kan je rekenen”

Noodtoe­stand door assenregen van vulkaanuit­bar­sting op Russisch schierei­land: “Ergste in decennia”

Op het Russische schiereiland Kamtsjatka, in het Russische Verre Oosten, is in de buurt van de Sjiveloetsj-vulkaan de noodtoestand uitgeroepen vanwege de ergste assenregen in decennia. Dat meldt het hoofd van de regionale autoriteit Oleg Bondarenko zaterdag.