Nu pas mondmaskerplicht op Amerikaans openbaar vervoer, Trump lag vorig jaar dwars

Voortvluch­ti­ge in Amsterdam opgepakt tegen wie in ons land alles samen 60 jaar is geëist

9:06 De Amsterdamse verkeerspolitie heeft een automobilist tegengehouden die in ons land een strafzaak tegen zich heeft lopen waarin opgeteld zestig jaar cel is geëist. De verdachte is opgepakt en wordt waarschijnlijk uitgeleverd.