Na rookhinder nu insectenplaag in New York

LIVE. 719 relschop­pers opgepakt tijdens vijfde onrustige nacht in Frankrijk - Betogers steken auto in brand bij huis van burgemees­ter: “Moordaan­slag”

In Frankrijk is de vijfde protestnacht op rij rustiger verlopen dan die ervoor, maar toch zijn volgens een voorlopige balans van de autoriteiten 719 relschoppers opgepakt. Sinds dinsdag komen demonstranten in steden in het hele land dag en nacht op straat naar aanleiding van de dood van de 17-jarige Nahel, die door een politieagent werd doodgeschoten bij een verkeerscontrole. Zijn begrafenis is gisteren in een serene maar gespannen sfeer verlopen. De Franse president Emmanuel Macron heeft vanwege de noodsituatie zijn geplande staatsbezoek aan Duitsland afgezegd. Volg hier alles op de voet in ons liveblog.