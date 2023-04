Lek Amerikaanse staatsgeheimen: Arrestatie na FBI-inval in woning van militair (21)

De geheime Amerikaanse overheidsdocumenten die vorige week werden gelekt, werden voor het eerst openbaar gemaakt in een chatgroep van enkele tientallen tieners en jongeren in de staat Massachusetts. De leider van de groep, Jack Teixeira, is een 21-jarige militair die werkt op een luchtmachtbasis in Massachusetts wordt volgens Amerikaanse media verdacht van het lek. De FBI meldt dat een verdachte werd gearresteerd.

KIJK. Wie is de vermoedelijke verantwoordelijke voor de Pentagon-lekken en hoe kreeg hij toegang tot de documenten?

De ‘New York Times’ meldt dat Jack Teixeira leider was van Thug Shaker Central, een online chatgroep waarin zo'n 20 à 30 leden hun liefde voor wapens, racistische memes en videospelletjes deelden. Enkele maanden geleden uploadde een van de deelnemers in de groep volgens de autoriteiten honderden pagina’s aan inlichtingenbriefings in de chatgroep, met de boodschap dat het belangrijk is om op de hoogte te blijven van wat er in de wereld gebeurt.

De ‘New York Times’ sprak met vier leden van Thug Shaker Central. Geen van hen wilde de leider van de groep bij naam noemen, maar volgens de krant leidden alle sporen naar Teixeira. Zo komen details in de marge van sommige foto’s van de gelekte geheime documenten overeen met details in familiefoto’s die werden genomen in de woning van Teixeira en op sociale media werden gedeeld.

De FBI meldt dat er iemand is opgepakt in verband met de zaak, maar geeft verder nog geen informatie. Volgens de ‘New York Times’ vielen de autoriteiten vandaag wel in de woning van Teixeira binnen.

Vorige week startte het Amerikaans ministerie van Justitie een grootschalig onderzoek naar de bron van het lek van de staatsgeheimen. Het ministerie van Defensie maakt de staat op van de schade van wat wel eens de meest problematische openbaarmaking van geheime Amerikaanse informatie in jaren zou kunnen zijn.

Volledig scherm Volgens Amerikaanse media is Jack Teixeira de verdachte. © rv