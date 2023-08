KIJK. Vlaming ziet tyfoon door hoteltuin op Japanse eiland Okinawa razen: “We waren vannacht allemaal bang”

Tyfoons zetten Oost-Azië onder water: Wat is een tyfoon? Zijn ze krachtiger dan orkanen? En komt zoiets ook voor in Europa? 5 vragen beantwoord

In het oosten van Azië zijn ze nog niet bekomen van de ene tyfoon, of de andere maakt al zijn opwachting. Zo heeft de tyfoon Doksuri de Chinese hoofdstad Peking volledig blank gezet. Het was voor China de zwaarste storm in jaren met meerdere vermisten en doden. Een week eerder zorgde Talim al voor overlast en de volgende tyfoon genaamd Khanun wint momenteel aan kracht waardoor men zich in vele landen alvast schrap zet. Maar wat is een tyfoon en is er een verschil met een orkaan? Onze wetenschapsexpert Martijn Peters legt alles uit wat je moet weten over dit imposante stormsysteem.