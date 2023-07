KIJK. Na rookhinder nu insectenplaag in New York

Sinds woensdag merkten vele New Yorkers de zwermen insecten op die zich door hun stad verplaatsten. Entomoloog David Grimaldi liet aan het New Yorkse nieuwsmedium The City weten dat het om bladluizen gaat. Volgens de wetenschapper die gespecialiseerd is in insecten zijn die bladluizen nu in de overgangsfase waarin ze vleugels krijgen. “Als een populatie erg groot wordt, is de opkomst van gevleugelde bladluizen indrukwekkend”, zei Grimaldi per e-mail aan The City. “Het goede nieuws? Het betekent dat we een gezonde omgeving hebben! Geen pesticiden!”, liet hij nog optekenen.