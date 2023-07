Hongkong zet premie op hoofd naar buitenland gevluchte activisten: "Ze hebben de keuze tussen zichzelf bij de autoriteiten melden of in angst te leven”

Omstreden veiligheidswet

Nadat de activisten de afgelopen jaren uitweken naar het buitenland bleven velen van hen zich uitspreken tegen de inmenging van China in Hongkong. In 2020 voerde China een nieuwe veiligheidswet in die volgens de Chinese overheid een einde moest maken aan de prodemocratische protesten die op dat moment aan de gang waren in Hongkong. Door de wet kwamen er onder andere op separatisme, terrorisme en samenzwering celstraffen tot levenslang te staan. Intussen werden al honderden prodemocratische activisten opgepakt en veroordeeld in Hongkong. Anderen vluchtten naar het buitenland. Critici zeggen dan ook dat de wet wordt gebruikt om tegenstanders van Beijing de mond te snoeren.

Uitleveringsverdrag opgeschort

Voormalige kolonie

Hongkong was lang een Britse kolonie en werd in 1997 door het Verenigd Koninkrijk overgedragen aan China. Er werden toen voor de eerstvolgende vijftig jaar afspraken gemaakt over een speciale status voor Hongkong, ook wel bekend als het principe van ‘één land, twee systemen’, waardoor de inwoners meer rechten hebben dan in de rest van China. Maar mede door de veiligheidswet is die situatie veranderd. De invloed van Beijing op Hongkong is in de loop van de jaren toegenomen.